Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito detidos por ataque à academia de Alcochete ouvidos quarta-feira no Tribunal do Barreiro

Ao todo estão detidas 36 pessoas relacionadas com este caso.

Por Lusa | 20:34

Os oito detidos na segunda-feira, suspeitos de envolvimento nos incidentes de 15 de maio na Academia de Alcochete, forma identificados, mas só deverão ser ouvidos no Tribunal do Barreiro a partir das 09h30 de quarta-feira.



Segundo revelou o juiz de instrução criminal, durante esta terça-feira foram lidos os factos imputados aos arguidos, tendo os advogados solicitado prazo para ponderarem se os seus clientes vão prestar declarações.



Depois de identificados os arguidos, o juiz de instrução criminal decidiu suspender os trabalhos e marcar nova diligência para quarta-feira, tempo que foi considerado "suficiente para que arguidos e defensores se inteirem das questões em causa".



De acordo com um comunicado divulgado pela Procuradoria Distrital de Lisboa foram detidos nove elementos na segunda-feira, o que perfaz um total de 36 pessoas detidas pelos incidentes ocorridos em Alcochete, em que um grupo de encapuzados invadiu a Academia do Sporting e agrediu vários jogadores da equipa profissional de futebol.



Um nono elemento encontra-se internado Hospital de São José [em Lisboa], onde aguarda a realização de uma cirurgia, e "não havendo condições para o cumprimento do prazo, para apresentação ao juiz de instrução criminal, para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial (48 horas), foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva", pelo juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro.



Após a intervenção, o arguido deverá ser transportado para o Hospital prisional São João de Deus, em Caxias.



Os 27 arguidos que já tinham sido presentes a primeiro interrogatório estão todos a aguardar julgamento em prisão preventiva.



A operação decorreu de uma investigação dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa às agressões a jogadores e técnicos da equipa de futebol do Sporting, levadas a cabo por cerca de 40 alegados adeptos encapuzados.



Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que permanecem em prisão preventiva.



Mais tarde, em 05 de junho, foram detidas pelas autoridades mais quatro pessoas, entre elas o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes, que também ficaram em prisão preventiva.



Ao todo, com as detenções efetuadas na segunda-feira, estão detidas 36 pessoas relacionadas com este caso.



Os arguidos estão indiciados por vários crimes, nomeadamente sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.