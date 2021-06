Oito jogadores da Venezuela reintegram comitiva após covid-19

Um grupo de oito jogadores da seleção de futebol da Venezuela, treinada pelo português José Peseiro, reintegrou hoje os trabalhos da equipa na Copa América, no Brasil, após superarem o período de infeção pelo novo coronavírus.

Segundo um comunicado da Federação Venezuelana de Futebol, os futebolistas e três membros da equipa técnica de Peseiro, que estavam isolados em Brasília, "realizaram provas cardiovasculares, exames de laboratório" e outras, tendo sido dados como aptos para a prática desportiva.

Os nomes nunca foram oficialmente divulgados depois dos testes positivos, em 11 de junho, e a federação não explica, diretamente, que a infeção foi superada, com o selecionador a trabalhar, agora, com um total de 38 jogadores, entre a convocatória original e um grupo que chamou de emergência para disputar a competição, entre eles Sema Velázquez, do Arouca.

Depois do surto, a seleção perdeu 3-0 com o Brasil no jogo inaugural e conseguiu depois dois empates, com Colômbia (0-0) e Equador (2-2), jogando a última jornada do grupo B com o Peru no domingo.