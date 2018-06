Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito milhões por De Paul

Dragões vão ao encontro das exigências da Udinese.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:41

O FC Porto e a Udinese estão muito próximos de chegar a um acordo para que Rodrigo De Paul passe a vestir de azul-e-branco. Os italianos pediram 8 milhões de euros pelo médio ofensivo e os dragões estão na disposição de pagar o preço exigido, segundo a imprensa italiana.



O emblema da Invicta já teria apresentado uma proposta a rondar os sete milhões, mas os responsáveis da Udinese exigiram mais um milhão para que De Paul pudesse negociar contrato com o FC Porto. Os dragões terão ido ao encontro do pedido e o jogador argentino de 24 anos prepara-se para ser a terceira contratação dos campeões nacionais para a nova época.



Formado no Racing Club, da Argentina, Rodrigo de Paul já passou pelo Valência. Também pode atuar como extremo-esquerdo e destaca-se pela forte capacidade de drible, qualidade de passe e remates de longa distância.



Fechar este 'dossiê', é uma prioridade para os responsáveis do FC Porto, até porque a Fiorentina também está na corrida pela contratação de Rodrigo De Paul. Os azuis-e-brancos procuram reforçar o plantel no mercado italiano e também estarão a seguir Daniele Verde, extremo de 20 anos da Roma.