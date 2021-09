Pedro Gonçalves, conhecido por Pote, e Gonçalo Inácio são os casos mais graves do plantel, com os jogadores a falharem, além da partida deste sábado com o FC Porto, o Ajax (quarta-feira para a Liga dos Campeões) e o Estoril (Liga).



A onda de lesões que assola o plantel leonino está a gerar grande preocupação, apesar de Rúben Amorim minimizar a situação.Pedro Gonçalves, conhecido por Pote, e Gonçalo Inácio são os casos mais graves do plantel, com os jogadores a falharem, além da partida deste sábado com o FC Porto, o Ajax (quarta-feira para a Liga dos Campeões) e o Estoril (Liga).





Leia também Lesões no Sporting condicionam estratégia de Rúben Amorim Mas também a situação do jovem avançado Tiago Tomás requer cuidados. Falhou o FC Porto e continua em dúvida para o Ajax. Já Ugarte deverá integrar as soluções do plantel para o jogo com os holandeses.

No entanto, há ainda uma preocupação constante para manter Coates apto. O central uruguaio continua com queixas no joelho direito, desde que foi operado, e teme-se que não aguente uma série sucessiva e intensa de jogos.