Onde ver a Liga dos Campeões e o que muda com a Eleven Sports

Leia ainda a entrevista ao diretor geral da Eleven, Danny Menken.

18:18

Quais são os canais e as plataformas?



- A Eleven arranca dia 15 com um canal HD e um segundo canal dias depois. Terá ainda uma plataforma de streaming online (e uma aplicação) e canais num estilo pop up, que permitam acompanhar mais do que dois jogos em direto - algo que acontecerá em jornadas de Liga dos Campeões, por exemplo.



Quanto custa a subscrição dos canais e plataforma online?



- 9,99 euros por mês ou 99,90 euros por ano.



Em que operadora estão os canais da Eleven Sports?



- Na Nowo... para já. Esta operadora está em negociações com Vodafone, MEO e NOS, os principais players do mercado, para revenda dos canais. A Eleven acredita que haverá um acordo nas próximas semanas.



E se não houver acordo entre Nowo e restantes operadoras?



- Nesse caso, se for cliente de uma operadora que não a Nowo, poderá adquirir uma box para ter acesso à grelha da Nowo, que por sua vez tem a Eleven Sports. Os valores dessa box ainda não foram anunciados.



Posso ver a Liga dos Campeões em sinal aberto?



- Sim, na TVI, numa parceria de uma época. Devido à obrigatoriedade em passar parte da competição em sinal aberto, a Eleven Sports vendeu os direitos à TVI, que assim transmitirá a Supertaça Europeia (15 de agosto), um jogo de uma equipa portuguesa por jornada (FC Porto ou Benfica, caso se apure) e a final. Há ainda a possibilidade de transmitir o playoff, se os encarnados eliminarem o Fenerbahçe.



E os restantes jogos?



- Apenas nos canais ou plataformas da Eleven Sports, mediante subscrição premium (os tais valores anunciados em cima).



Onde posso ver a Liga espanhola ou outras provas que a Eleven detém?



- Apenas nos canais ou plataformas da Eleven Sports, mediante subscrição premium (os tais valores anunciados em cima).



Que jogos irá a Eleven transmitir em direto no Facebook?



- Depois da experiência mal sucedida da Supertaça Francesa, a Eleven irá transmitir nas próximas semanas dois jogos da Liga francesa naquela rede social.

