"Ontem quem ganhou foi o Sporting", diz Carlos Severino

Antigo candidato à presidência do clube leonino acusou presidente destituído de ter "tiques ditatoriais".

14:01

Carlos Severino, antigo candidato à presidência do Spoerting, considera que quem saiu vencedor da Assembleia Geral que destituiu Bruno de Carvalho, na noite de sábado, foi o clube leonino. "Acho que ontem quem voltou a ganhar foi o Sporting. Foi uma demonstração clara de que os sócios deste clube são absolutamente esclarecidos e lúcidos", afirmou em declarações ao CM.



Confrontado com a reação desta manhã de Bruno de Carvalho nas redes sociais, que entre outras coisas, acusava alguns associados de serem "bipolares", Severino afirma que o presidente destituído ainda não "percebeu bem o que aconteceu" ou "está a fingir que não percebe".



"Ele rejeitou um capital de apoiantes que tinha há cerca de quatro meses quando venceu a última assembleia com quase 90% Como é que ele perde uma massa de 60% em votos? (...) O Bruno de Carvalho tinha um projeto pessoal que era tomar conta do Sporting e atacar os 'Sportingados', dos quais eu 'fazia parte'. Ele queria ser o Sporting, mas não conseguiu", continuou.



Para o ex-candidato à liderança do clube de Alvalade, todas as opções estão ainda em cima da mesa no que toca a uma possível recandidatura de Bruno de Carvalho, apesar de este afirmar que não o irá fazer. "Nunca se sabe o que aquele homem vai fazer amanhã", reforçou.



O desejo de Severino é agora que o Sporting se volte a unificar e que o próximo presidente traga harmonia ao clube. "Precisamos de unir o Sporting. E que isto tenha servido de lição para todos: Nunca mas nunca numa instituição como o Sporting Clube de Portugal se pode passar cheques brancos a ninguém", concluiu.