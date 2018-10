Onze do Benfica sem surpresas para o jogo da Liga dos Campeões frente ao AEK

Conheça o onze do Benfica para o jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões contra o AEK.



Onze inicial do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Conti e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gedson; Salvio, Rafa e Seferovic.

Onze inicial do AEK: Barkas; Bakakis, Oikonomou, Chygrynskyi e Hult; André Simões, Galanopoulos e Klonaridis; Bakasetas, Ponce e Mantalos.

? e?te??da t?? ?µ?da? µa? ??a t?? µe???? a???a µe t?? ?pe?f??a // Our first eleven for the big game with SL Benfica#UCL #MD2 #AEKFC #AEKSLB #aekfcseason2018_19 #aekfamily pic.twitter.com/gdsVLLtsOK