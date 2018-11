Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onze feridos nos confrontos entre adeptos do AEK Atenas e do Ajax

Adeptos dos dois clubes lançaram foguetes das bancadas do Estádio Olímpico de Atenas antes do início do jogo.

27.11.18

Adeptos do AEK Atenas e do Ajax Amesterdão envolveram-se em confrontos violentos, dos quais resultaram 11 feridos ligeiros, durante o jogo da quinta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões de futebol.



Adeptos dos dois clubes lançaram foguetes das bancadas do Estádio Olímpico de Atenas antes do início do jogo, o que forçou à intervenção da polícia de choque para separar as duas fações.



"Houve 11 pessoas que tiveram de ser hospitalizadas com ferimentos leves, na sequência dos incidentes", disse à Agência France Presse (AFP) um porta-voz da polícia grega.



Segundo um repórter fotográfico da AFP, pelo menos três adeptos do Ajax ficaram feridos em consequência de golpes de cassetete da polícia helénica, enquanto o 'site' grego de informação 'Proto Thema' revelou que adeptos holandeses causaram também desacatos no centro da cidade, sem provocar feridos.



O Ajax venceu o AEK Atenas por 2-0, em jogo do grupo E da Liga dos Campeões Europeus, do qual fazem também parte o Bayern Munique e o Benfica.