Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, arrisca ser acusado pelo crime de recebimento indevido de vantagem, púnivel até cinco anos de prisão, no âmbito da Operação Lex, cuja investigação já está terminada.Em causa estão as alegadas promessas de cargos no clube ao juiz Rui Rangel. A defesa do dirigente das águias já reagiu, considerando a acusação uma "profunda injustiça".