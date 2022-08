Não temos mais um euro para gastar, está tudo esticadinho ao máximo”, disse ontem Rúben Amorim sobre a possibilidade de ir ao mercado para contratar mais um avançado, após ter sido questionado sobre o interesse em Fran Navarro (Gil Vicente).



O treinador do Sporting, que falou à margem da antevisão do jogo de hoje (20h30) com o Rio Ave em Alvalade, admitiu que só poderá haver entradas se sair mais algum jogador.









