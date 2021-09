Órgãos sociais do Benfica reunidos poderão demitir-se esta quarta-feira

Os três órgãos sociais do Benfica, elementos da Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, estão esta quarta-feira reunidos e devem demitir-se. Entidades vão dar este passo para que seja possível a realização de eleições.

Rui Costa quer legitimar a sua atual presidência no clube e pretende que o ato eleitoral ocorra no próximo dia 16 de outubro.

Recorde-se que depois da detenção de Luís Felipe Vieira, Rui Costa assumiu o cargo de presidente do Benfica e foi fortemente pressionado por diversos quadrantes do clube no sentido de criar condições para a marcação de eleições antecipadas.

Já na altura era entendido também por diversos adeptos que o ex-jogador benfiquista não tinha a legitimidade de um presidente efetivo, o que enfraquecia a sua posição, com prejuízos para o clube e para a SAD.