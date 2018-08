Os adeptos começam a chegar ao estádio da Luz. Acompanhe o dia do dérbi

Águias e leões defrontam-se a partir das 19h00 deste sábado.

O Benfica e o Sporting vão disputar este sábado o primeiro dérbi da liga NOS 2018/2019, jogo que pode ser determinante quanto à caminhada de qualquer um dos dois conjuntos para o resto da temporada.Por partedos'encarnados' trata-se de tentar prosseguir com um arranque de época positivo, depois de a equipa ter conseguido passar a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões e de ter obtido dois triunfos nas duas primeiras jornadas do campeonato. De menos, o empate (1-1) registado a meio da semana na receção aos gregosdo PAOK, da primeira mãodo'play-off' de acessoà'champions'.Para a receção ao eterno rival, o treinador Rui Vitória continua sem contar com o goleador Jonas, ainda com problemas físicos, bem como mantêm-se afastados por lesão Castillo, Krovinovic e Ebuehi, aos quais juntou-se esta semana o francês Corchia.Com um final de época passada muito atribulado, que se estendeu para o arranque desta, o Sporting do regressado José Peseiro tem conseguido sobreviver e, a exemplo das 'águias', também entrou a vencer nas duas primeiras jornadas do campeonato.16h16 - Os adeptos do Sporting já começaram a sair de Alvalade em direção à Luz.15h45 - As portas do estádio da Luz vão abrir às 17h00.15h17 - Mathieu está lesionado e é baixa para o jogo desta noite.08h17 - Luis Godinho é o árbitro do primeiro dérbi da época 2018/19.Svilar e Vlachodimos; Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel e André Almeida; Fejsa, Cervi, Salvio, Alfa Semedo, Zivkovic, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson; Seferovic e Ferreyra.

Convocados Sporting



Renan, Salin e Luís Maximiano; Coates, Mathieu, Marcelo, Ristovski, Bruno Gaspar, André Pinto e Jefferson; Petrovic, Battaglia, Bruno Fernandes, Acuña, Misic e Wendel; Montero, Castaignos, Nani, Raphinha, Matheus Pereira e Jovane Cabral.

Curiosidades:

- Benfica apresenta vantagem no número de vitórias em dérbis. Nos 302 dérbis já disputados, os encarnados venceram 130 e perderam 108.- Águias não perdem contra o Sporting há cinco jogos. Última derrota foi para a Taça de Portugal na época 2015/16.- Sporting só venceu uma das últimas 14 visitas ao estádio da Luz.