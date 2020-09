"Os avançados não jogam de primeira e tu queres jogar?": Jorge Jesus dá 'puxão de orelhas' a Rúben Dias

Decorria o minuto 27 do Famalicão-Benfica quando Rúben Dias viu o primeiro cartão amarelo da Liga 2020/21. O central do Benfica ouviu das boas de Jorge Jesus, algo que foi perfeitamente percetível e audível num estádio vazio e em que apenas as vozes dos homens da rádio se ouvem.

“Para que é que queres jogar de primeira? Os avançados não jogam de primeira e tu queres jogar”, berrou Jorge Jesus, depois de uma falha de Rúben Dias, na sequência de um lançamento lateral de André Almeida que o central não acertou e derrubou de imediato Toni Martínez.