"Os piores minutos da vida", diz Ricardo dos Santos após apuramento nos Europeus

Esta é a primeira vez que Portugal tem um atleta na final dos 400 metros em campeonatos europeus.

Por Lusa | 07:17

O atleta português Ricardo dos Santos admitiu esta quarta-feira ter passado "os piores minutos da vida" quando aguardava pelos resultados das restantes semifinais, antes de ficar apurado para a final dos 400 metros dos Europeus de atletismo.



"Não consegui estar sentado, estava em pé, deitado, super nervoso para saber se era apurado ou não", disse o atleta do Benfica, após ter visto confirmada a sua presença na final de sexta-feira da prova, a primeira vez que um atleta luso marca presença na final desta distância em grandes competições.



Ricardo dos Santos, treinado pelo britânico Linford Christie, que foi campeão europeu, mundial e olímpico dos 100 metros, apurou-se para a final da prova ao efetuar o sétimo melhor tempo das semifinais, tendo os 45,14 segundos constituído novo recorde nacional, que estava fixado nos 45,55 e tinha sido batido por si nas eliminatórioas de terça-feira.



"Mas o que importa é que estou na final, algo que nenhum outro português conseguiu. O recorde de Portugal, especialmente assim, era algo que o meu treinador dizia ser possível. 'A marca sairá', disse-me ele. Agora, o importante é recuperar bem para sexta-feira, algo que eu pensava ser possível e concretizei. Não vale a pena estar a dizer o que vou ou não fazer. Há seis atletas com melhor marca do que eu. O meu treinador diz sempre para eu partir bem e não pisar a linha. É o que penso fazer na final", concluiu.



Ricardo dos Santos foi terceiro classificado na primeira semifinal - apuravam-se diretamente os dois primeiros de cada série, mais os dois melhores tempos seguintes -, pelo que o atleta luso teve de aguardar pelo desfecho das restantes séries.



Na segunda semifinal, o tempo do terceiro classificado foi superior ao registado por Ricardo dos Santos, enquanto, na terceira, apenas um atleta conseguiu melhor, pelo que o corredor luso seguiu em frente com o sétimo tempo.



A final da prova está agendada para sexta-feira, às 19:05 de Lisboa.