Os pontos essenciais da reunião onde Rui Costa será oficializado com presidente do Benfica

Na reunião marcada para esta sexta-feira, Rui Costa deverá ser oficializado como presidente do Benfica depois de Luís Filipe Vieira suspender as funções no clube.Rui Costa sinalizou na reunião de quarta-feira que estaria disponível para assumir o cargo. Duas das prioridades da reunião são: o empréstimo obrigacionista, para garantir sucesso e manter a liquidez; a preparação da época de futebol e modalidades.O passo seguinte será formalizar a administração da SAD, em que Rui Costa deverá juntar-se aos três administradores atuais: Domingos Soares Oliveira, Miguel Moreira e José Eduardo Moniz.