Otávio está na mira dos italianos da Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, que já dirigiu o campeão nacional em título.









Segundo o ‘Corriere dello Sport’, a formação romana prepara-se para, na reabertura do mercado, tentar garantir a contratação de um médio com características mais ofensivas. Para o jornal italiano, o brasileiro Otávio pode ser o alvo dos ‘giallorossi’.

Otávio, 25 anos, natural de João Pessoa, que tem sido um jogador com grande influência na equipa orientada por Sérgio Conceição, termina contrato com o FC Porto no final da temporada.





O jornal transalpino adianta, por outro lado, que o clube onde trabalha Paulo Fonseca não é o único interessado no concurso do centrocampista. Otávio também já foi colocado nos radares dos italianos do Nápoles e dos espanhóis do Sevilha, treinados por Julen Lopetegui, outro antigo técnico dos portistas.





Otávio, que esta terça-feira não jogou, por castigo, cumpre a quinta temporada nos dragões.