P. Ferreira quer descida de divisão do V. Setúbal

Em causa uma alegada violação da regra do número de emprestados, relacionada com a ida de Amaral para o Benfica.

O P. Ferreira está disposto a lutar até ao limite para garantir a continuidade no escalão principal e, sabe o Record , já apresentou na Liga uma participação no sentido de ser urgentemente investigada a situação polémica criada em torno de João Amaral.O anterior presidente do V. Setúbal, Fernando Oliveira, assumiu publicamente que o extremo foi vendido ao Benfica no verão de 2017, tendo assinado por quatro anos pelas águias. No entanto, como continuou a representar o emblema do Bonfim em 2017/18, o P. Ferreira pretende saber em que condições isso sucedeu e se ocorreu uma violação das regras relativas a empréstimos.O caso é grave porque o Benfica emprestou oficialmente três jogadores aos sadinos, sendo esse o máximo permitido pelos regulamentos. Estamos a falar de Patrick, João Teixeira e César. Caso fique comprovado que João Amaral foi alvo de um empréstimo encapotado, trata-se de uma ocorrência irregular e o P. Ferreira entende que a sanção regulamentar prevista é a perda de dois pontos. Isso seria o suficiente para os vitorianos serem despromovidos à 2.ª Liga, continuando os pacenses a competir na 1.ª Liga.O P. Ferreira exige que o organismo presidido por Pedro Proença apure a verdade, apontando que as informações divulgadas por Fernando Oliveira, presidente do V. Setúbal à altura dos factos, nunca foram alvo de desmentido, fosse pelos clubes ou pelo próprio jogador. A SDUQ da Mata Real já foi notificada pela Liga da receção e reencaminhamento da sua participação. Agora cabe à Comissão de Instrução e Inquéritos garantir o andamento do processo, escrutinando a documentação e ouvindo todas as partes envolvidas.Note-se que, na semana passada, o Benfica procedeu à apresentação oficial de João Amaral como reforço, anunciando um vínculo por três anos que acaba por coincidir com a versão de Fernando Oliveira.