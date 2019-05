Paços de Ferreira campeão da Segunda Liga e Arouca desce de divisão

O P. Ferreira venceu o Cova da Piedade por 2-0 e sagrou-se campeão da 2.ª Liga. Os pacenses levaram a melhor sobre o Famalicão nesta reta final - embora as duas equipas já tivessem assegurado a promoção à Liga NOS -, sendo que os famalicenses perderam mesmo este domingo, diante do Estoril (2-1), finalizando assim no segundo lugar.Quanto à cauda da tabela, o Arouca foi derrotado pela Oliveirense e ocupa a vaga que restava definir para despromovidos, acompanhando Sp. Braga B e V. Guimarães B.Desta forma, o Varzim, que entrou para a última jornada em lugar de descida, conseguiu 'safar-se' após derrotar a Académica.