O Paços de Ferreira venceu este domingo no Jamor, diante do Belenenses SAD (2-0), e subiu ao 5º lugar, ainda que à condição - o V. Guimarães tem um jogo em atraso.Sem poder contar com Varela e Richard, dois elementos infetados com Covid-19, Petit viu a sua equipa cedo ficar em desvantagem, quando aos 12’ Bruno Costa converteu um penálti, após falta de Tomás Ribeiro sobre Hélder Ferreira. O Belenenses SAD reagiu bem à adversidade e Jordi negou o golo a Afonso Sousa na sequência de um livre.