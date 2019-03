Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padres portugueses sagram-se campeões da Europa de futsal

Triunfo por 3-0 diante da Bósnia-Herzegovina na final realizada no Montenegro.

A Seleção portuguesa de futsal do clero sagrou-se campeã europeia esta quinta-feira, ao derrotar a Bósnia-Herzegovina por 3-0 na final do torneio realizado no Montenegro. É a quinta vez que Portugal arrecada este troféu que reúne as melhores seleções europeias do clero.



A festa é enorme entre os padres portugueses, como conta Ricardo Costa, o selecionador nacional. "É um sentimento de grande orgulho. É a minha primeira vez como campeão europeu, depois de ter aceite este ano o desafio de treinar a equipa. Foi uma experiência diferente, enriquecedora, em que discutimos um campeonato com 17 seleções europeias, onde ficou claro que há muita qualidade no clero. Conseguimos dar uma resposta muito positiva", afirmou o treinador, de 36 anos, ao jornal Record.



"Foi sofrido, não foi nada fácil. Nesta final todo o pavilhão estava contra nós, todos assobiavam quando tínhamos a bola. Tivemos de vencer duas eliminatórias nos penáltis e para isso também é preciso ter a estrelinha do nosso lado", conta-nos, rodeado de um ambiente de festa no Montenegro. "Nesta altura as várias seleções estão a conviver. Estão cá muitos padres, é uma festa muito bonita. A organização fez um trabalho muito bom. Foi extraordinário", disse Ricardo Costa, revelando que a comitiva chegará ao Aeroporto do Porto esta sexta-feira à noite, pouco antes da meia-noite.



Ricardo Costa não está nada preocupado com os reconhecimentos públicos que a Seleção do clero possa receber no futuro próximo. "Nós só queríamos voltar a ser campeões europeus de futsal do clero. Tudo o resto não é muito relevante. O que acontecer, acontecerá", atirou.



Na fase de grupos, Portugal venceu Montenegro e a Bielorrússia por 2-0 e empatou a uma bola diante da Bósnia, que viria a encontrar de novo na final. Nos quartos-de-final, os padres portugueses derrotaram a Hungria na lotaria dos penáltis e, nas meias-finais, afastaram a Polónia também através dos penáltis. Na final desta quinta-feira, Portugal conseguiu então novo título europeu, graças aos três golos apontados pelo padre André Meireles, conhecido por Meira, ele que é da diocese de Vila Real.



Treinador é vice-presidente do Famalicão



Ricardo Costa, o selecionador, é o vice-presidente do Famalicão, clube que milita na 2.ª Liga do futebol português. Mas tem um percurso intimamente ligado ao futsal, já que é o treinador do Cabeçudense, clube do concelho de Vila Nova de Famalicão e que é o líder da 1.ª Divisão da AF Braga. Como jogador, passou por clubes como o Rio Ave ou o Sp. Braga.