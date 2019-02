"Pai, acontece aos melhores": Costinha revela mensagem tocante do filho após o 10-0 com o Benfica

Treinador do Nacional diz que "desistir, fugir e esconder-se fazem os fracos".

12.02.19

Costinha recorreu esta terça-feira à sua conta de Instagram para agradecer "todas as mensagens de apoio e crítica" que recebeu após o Nacional ter sofrido a pesada goleada frente ao Benfica por 10-0. O treinador da equipa insular ilustrou a publicação com uma imagem de uma mensagem enviada pelo filho Diogo."Manifesto aqui o meu agradecimento por todas as mensagens de apoio e crítica e mostro esta porque foi a que mais me tocou e emocionou e ao mesmo tempo demonstra o caráter de quem educamos para a vida. Desistir, fugir, esconder-se fazem os fracos; os fortes assumem as responsabilidades e preparam-se para a superação. Foi assim que que fiz na minha carreira e foi assim que consegui títulos e o patamar mais alto de um Futebolista da Seleção Nacional. Também vos amo Diogo e Hugo e nunca se esqueçam: na vida não são às vezes que se cai mas sim a força que temos para nos levantar e superar", escreveu.Horas depois da copiosa derrota diante do Benfica, o plantel nacionalista arrancou a semana de preparação com vista ao duelo caseiro de sábado contra o Feirense. E ao contrário do que se poderia imaginar, não houve qualquer alteração ao planeamento.Todas as rotinas habituais se mantiveram, razão pela qual não foi pedida a intervenção de psicólogos, nem equacionada a possibilidade de a equipa entrar em estágio para, dessa forma, mais facilmente enfrentar o pesadelo. Assim, não só a sessão de treino se realizou quando estava agendada (11 horas), como antes da mesma, no balneário, Costinha conversou com os jogadores como sempre faz depois de uma partida.O ambiente, como não poderia deixar de ser, estava pesado, pois ninguém no grupo esconde que o sucedido no domingo foi uma humilhação que jamais será apagada. Contudo, neste momento delicado, os dirigentes entenderam que não vale a pena andar com lamúrias e que a única maneira de lidar com a situação é levantar a cabeça e trabalhar com vista a tentar ganhar o próximo jogo.