Pai de menino polaco de 7 anos diz ter proposta do Benfica para reforçar clube

O pai de Kacper Bywalec, uma criança polaca de apenas sete anos, anunciou à imprensa do seu país ter recebido por parte do Benfica uma proposta para que o pequeno jogador e a sua família se mudem para Lisboa, de forma a que o pequeno craque possa desenvolver o seu talento no Seixal.De acordo com Kacpra Bywalec, a proposta dos encarnados terá surgido na sequência de um período de testes realizado nos encarnados, onde o jovem, que tem Messi como ídolo, se destacou. "Estamos a considerar. Ainda aguardamos todos os detalhes, pois seria uma mudança radical, quase como se tivesse de nascer de novo", revelou Kacpra Bywalec, pai do esquerdino, em declarações ao jornal 'Przeglad Sportowy'. Segundo avança o Record , fonte oficial do Benfica negou a existência de qualquer proposta para que o jovem Kacper se junte aos encarnados no futuro.