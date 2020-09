Palhinha está mais próximo de ficar no Sporting, admite ao CM fonte próxima do departamento de futebol leonino.





“Neste momento, a percentagem de [Palhinha] permanecer no clube é de 90, a menos que surja uma proposta ótima para o jogador e para o Sporting”, afirma aoa nossa fonte, que adianta: “Se ficar, será uma forma de a equipa reforçar o meio-campo.”

Emprestado ao Sp. Braga nas últimas duas épocas e face à cedência de Battaglia aos espanhóis do Alavés, Palhinha pode ser uma peça-chave para o meio-campo de Rúben Amorim, que trabalhou com o jogador nos bracarenses.





Quem não está nos planos dos leões é Lyanco. O defesa brasileiro, também com nacionalidade sérvia, foi oferecido ao Sporting durante a gerência de Bruno de Carvalho, mas o seu empresário recebeu como resposta um ‘não’.



E, agora, ao contrário do que insistentemente se vem dizendo, o clube mantém a posição: não quer o jogador dos italianos do Torino.