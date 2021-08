A SAD do Sporting quer capitalizar o excelente momento de forma de João Palhinha, de modo a potenciar uma das maiores vendas da história do clube.O jogador de 26 anos está altamente valorizado. Pelo papel que desempenhou na época passada na conquista do título de campeão nacional, pelas boas prestações no decorrer do Euro 2020 (acabou como titular da seleção), mas acima de tudo por continuar a revelar grande consistência já no decorrer desta época.