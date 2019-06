Pamela Anderson mostra mensagens para provar traição de futebolista do Marselha

Pamela Anderson terminou recentemente a relação que tinha com Adil Rami, tendo revelado que foi vítima de violência doméstica. A atriz falou em terror e chamou monstro e psicopata ao jogador do Marselha, que embora negando a traição veio reconhecer que a relação que mantinha com a ex-mulher e mãe dos seus filhos era "ambígua". E quando se pensava que o caso acabava aqui, eis que foram reveladas as mensagens trocadas entre Pamela e Sidonie, a ex-mulher de Rami.Pamela Anderson começa por enviar um email a Sidonie: "Eu nunca me quis meter entre os dois e sempre o encorajei a resolver-se contigo. (...) Não quero problemas, só quero ajudar e saber se estás bem." E a resposta foi 'demolidora', deixando a atriz de rastos."Nós terminámos a relação em 2017 e todos os verões voltávamos. Mas descobri pela imprensa que ele te conheceu. Fiquei chocada e triste. Mas durante um ano e meio continuámos a ver-nos como amantes e ele dizia que ia terminar tudo contigo em breve."Sidonie continuou: "Já em 2019 ele disse-me para estar atenta à imprensa porque ele ia acabar tudo porque me amava e tinha saudades da nossa família."Pamela, chocada, respondeu: "Nunca conheci um homem assim, que vivesse múltiplas vidas. Estou chocada. Sinto muito por ti e pelos teus filhos. Eu vou deixá-lo. Desta, é de vez. Tentei deixá-lo mais de 10 vezes mas ele encontra-me sempre".Pamela acrescentou então que ficou "feliz" por por ter entrado em contacto com Sidonie e esta reagiu dizendo que Rami "é um mentiroso".