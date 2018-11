Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pancadaria na Assembleia-Geral do Leixões

Comissão de 220 mil euros a Manuel Dias provoca crise diretiva.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:40

Os órgãos sociais do Leixões, incluindo o conselho fiscal e a mesa da assembleia-geral demitiram-se, em bloco, na passada terça-feira, devido ao pagamento de uma comissão de 220 mil euros a Manuel Dias, presidente da Assembleia-Geral (AG).



A denúncia da intenção da direção do clube em pagar a verba foi feita por um sócio durante a reunião magna.



Segundo o associado, a direção celebrou de prestação de serviços jurídicos em novembro de 2017 com base no contrato de concessão dos terrenos das bombas de combustível da Repsol no valor de 1,85 milhões de euros.



Segundo o mesmo associado, os estatutos impedem os sócios remunerados de integrarem os orgãos sociais.



Durante a AG, os diretores Paulo Pinhal e Paulo Trigo agrediram-se por causa de uma acusação de falsificacão de assinaturas numa procuração.



O CM tentou obter reações dos implicados, sem sucesso.