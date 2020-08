Pandemia da Covid-19 gera danos no futebol até 2024

Os danos gerados pela pandemia de Covid-19 na indústria do futebol poderão durar até 2024, revela um estudo da responsabilidade da plataforma World Football Summit e da consultora SPSG.









O denominado estudo ‘Covid-19: Implicações na indústria do futebol’, que reuniu 27 representantes de clubes, ligas e entidades do setor, conclui, com base numa escala de avaliação de 1 a 7, que haverá uma recuperação mais duradoura da Europa (6,00), do que sucedeu à China (5,05) como epicentro da pandemia em fevereiro, além da América Latina (5,63) e da América do Norte (5,53). Os convidados a pronunciar-se sobre os impactos financeiros e operacionais causados pela pandemia estimam em 6,74 os riscos associados aos últimos meses de 2020, assistindo-se, depois, a uma fase de transição no ano seguinte (5,26) e 2022 (3,21), verificando-se uma desaceleração lenta em 2023 (1,95) e 2024 (1,47).

Eventos desportivos (6,58), estádios (6,16), clubes (6,05), ligas (5,79) e as cidades que recebem as principais competições (5,68) – em contraste com os profissionais de medicina (3,32), advocacia (3,47), redes sociais (3,47), nutrição do desporto (3,68) e empresas de tecnologia (4,16) – são os grupos de interesse mais prejudicados pela Covid-19.





Nos prejuízos entram, entre outros fatores, os prémios de participação nas provas atribuídos aos clubes, cujas dificuldades se refletirão nos valores envolvidos nas transferências de jogadores. O reforço da presença na área digital, segundo os especialistas, será um dos vetores que ajudará a combater a crise.