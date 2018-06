Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Papito' Sérgio Ramos tem sangue 'caliente'

Tem uma mulher que é uma bomba e conhece bem demais CR7. É claro que tínhamos de começar por ‘El Capitan’!

Dizem que os andaluzes têm o sangue mais quente de Espanha. Coisas do calor, herança moura, gosto pela festa, ou simples mito. A verdade é que o capitão da seleção espanhola - que acumula a mesma função no Real Madrid -, apesar do ar de anjinho louro, tornou-se um dos homens mais desejados em terras de nuestros hermanos .



Como? Eu explico! Sergio Ramos, 32 anos, natural de Sevilha, não é propriamente um tipo que dê muito nas vistas. Fala pouco, faz muito. É assim que é capitão, diga-se. Mais: não gosta de confrontos, mas quando fala... todos o escutam. Foi assim cada vez que criticou o seu colega de equipa Ronaldo (quando este fez birras) mas também quando o defendeu (no caso do Fisco, por exemplo).



Aliás, Sergio e Cristiano pouco têm em comum (além de gostarem de crianças) mas aturam-se. Daí que o confronto Portugal-Espanha, dia 15, seja um dos mais esperados desta primeira fase do Mundial.



Numa coisa o andaluz bate CR7, há que ser sincera: na mulher! Pilar Rubio pode não ter tantos seguidores nas redes sociais como Georgina... mas é uma bomba! Dúvidas? Vejam as sessões fotográficas nas ‘Holas’ desta vida e depois falamos. ‘Papi’ sabe escolher...



Pai mais querido não há

Tem 3 filhos, todos machos: Sergio, de três anos, Marco, de dois, e agora Alejandro, de apenas 2 meses, todos filhos da mesma mãe: a fogosa Pilar. O jogador mantém uma relação superterna com as crianças.



As tatuagens

Correndo o risco de estar sempre a falar no mesmo ao longo do Mundial, vale a pena apreciar as tattoos de Ramos. É que lhe ficam bem. Veja o Instagram del capitan e diga lá se não tenho razão.