"Para mim só existe o Sporting", afirma Bruno de Carvalho

Presidente da SAD leonina volta a referir-se a declarações de Ricciardi em 2012.

14:23



O presidente do Sporting utilizou, mais uma vez, a rede social Facebook para demostras o seu desagrado.



"O tal que achou que também me podia dar ordens a mim e ficou a 'chuchar no dedo'... Podem achar-se muito poderosos mas para mim só existe o Sporting, o Clube de Portugal, e os lobbies deste país, se os sportinguistas quiserem, vão ter de se vergar de vez a ele! Os sportinguistas que escolham", avançou.





Bruno de Carvalho voltou este domingo a referir-se a umas declarações de José Maria Ricciardi em 2012 ao jornal Record, como já fizera no sábado, durante uma entrevista, na tentativa de fazer uma comparação com uma publicação que fez depois do jogo com o Atlético de Madrid.Recorde-se que esta manhã, o presidente leonino já tinha feito outra publicação dirigida aos sócios, com pontos dos estatutos.