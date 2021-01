"Para nós é mais fácil, estamos na final se não quiserem comparecer": Sporting responde ao FC Porto

Depois das reações do FC Porto e de Francisco J. Marques, Miguel Braga deu a versão dos factos do Sporting a propósito da situação em torno de Andraz Sporar e Nuno Mendes. Na Sporting TV, o responsável pela comunicação dos leões criticou a postura dos dragões e deixou de forma irónica uma resposta à ameaça dos portistas de que poderiam falhar o encontro de terça-feira, da Allianz Cup."Temos de perceber a irresponsabilidade, tacanhez e a mesquinhez que é preciso para escrever um comunicado desses relativamente a um assunto como é a pandemia e os testes. O Sporting não está a ser beneficiado, não foi beneficiado nem está a tirar nenhum proveito que não esteja completamente no seu direito. O Sporting foi prejudicado porque teve dois jogadores aptos impedidos de jogar por um erro de um laboratório que já admitiu o erro", começou por explicar."O Sporting implementou medidas adicionais ao planos de testagem protocolares e tem acompanhamento muito maior da saúde e do que se passa com os jogadores relativamente à Covid 19. Por achar estranho, foi pedir segundas e terceiras opiniões. E não pediu passado dois meses, foi logo no imediato. Os resultados demoram a chegar. E não é preciso o FC Porto falar com a DGS ou a própria Liga, porque como devem imaginar o Sporting já o fez", assegurou, respondendo depois diretamente à ameaça portista."Acho uma irresponsabilidade, e não percebo o que se passa na cabeça do FC Porto por dizer isto, ainda deixar, além das pressões e ameaças públicas, uma semiameaça que é de não comparecer amanhã. Para nós é mais fácil, estamos na final se não quiserem comparecer", atirou.