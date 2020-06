Pinto da Costa deixou um voto de gratidão a todos os associados que votaram na sua lista e a todos os que se deslocaram às urnas."Muito contente com a forma como decorreu este ato eleitoral. Para quem pôs em dúvida a forma como poderia, levantou suspeitas da sua seriedade, teve uma resposta extraordinária da massa associativa. Exemplo de vitalidade, ordem, respeito e interesse na vida do FC Porto. É notável. Muita gente que teve receio de sair, não houve o mínimo de perigo de infração ou contágio. Exemplares. Agradecer aos que colaboraram e de modo particular ao presidente da Mesa Assembleia Geral. Terça termina funções. Agradecer ao conselheiro tudo o que fez pelo FC Porto", apontou o presidente do FC Porto, prosseguindo com os agradecimentos."Tenho que agradecer a todos os sócios, aos 8.480 que vieram, sinal de que sentem e vivem o FC Porto, de maneira especial aos que confiaram em mim, que num momento que não é fácil para ninguém, repito, não só para o FC Porto e clubes, vieram dar um voto de confiança, um sinal de estimulo que é muito importante para as batalhas que se seguem. Feliz por eles, confiam em mim, queriam que continuasse. Como sempre porei os interesses do FC Porto acima de tudo, farei tudo pelo FC Porto. Dá-me muito alento e prova que sou útil ainda ao FC Porto", sublinhou.Sobre as prioridades para este novo mandato, Pinto da Costa enumerou: "o centro de estágios, manter a competitividade, fazer crescer a massa associativa, maior unidade possível. Todos somos necessários para os combates", finalizou.