"Parece fácil, mas não é!": Cristiano Ronaldo aponta para tricampeonato pela Juventus

A cumprir a sua segunda temporada na Juventus, Cristiano Ronaldo continua a conquistar títulos e já soma 3 pela vecchia signora. Além de uma Supertaça italiana, o avançado português de 35 anos venceu dois campeonatos da Serie A e ontem, após a festa de consagração da equipa de Turim, o internacional português deixou uma mensagem na página pessoal do Instagram... e já aponta ao tricampeonato."Feliz por vencer os dois últimos dos nove títulos consecutivos da Série A para a Juventus! Parece fácil, mas não é! Ano após ano, com talento, dedicação e trabalho duro, podes alcançar os teus objetivos e ser melhor do que antes! Vamos lá para o meu terceiro", escreveu o capitão da Seleção Nacional.Recorde-se que, esta época, CR7 ainda pode conquistar outro título, a Liga dos Campeões, que a acontecer será a 1.ª vez com a camisola da Juventus e a 6.ª na carreira.