"Parece uma birra de gaiato", diz Fernando Mendes sobre Bruno

Comentador da CMTV considera que reação do presidente destituído é "a resposta de uma pessoa ferida".

Questionado sobre uma possível recandidatura de Bruno, este afirma que não deverá acontecer. No entanto, após o ex-presidente ter dito que não iria comparecer na Assembleia Geral deste sábado e ter acabado por estar presente, o comentador é peremptório: "Ele é que é bipolar pelos vistos. Diz uma coisa e faz outra".



Com o presidente destituído e as eleições já marcadas, Fernando considera que o próximo presidente pode até fazer algumas mudanças, como é natural, mas deve "dar continuidade à dinâmica criada por Bruno de Carvalho", porque "ele fez muitas coisas boas" pelo clube de Alvalade.



Frederico Varandas, ex-diretor clínico, já disse que vai formalizar a sua candidatura na terça-feira, dia 26, e o comentador afirma que este é o candidado mais "qualificado para desempenhar o cargo".



"É uma pessoa que tem um conhecimento profundo do Sporting, não é como alguns supostos candidatos", diz sobre Madeira Rodrigues que apesar de se candidatar de forma legal, "não tem capacidades" para ser um bom presidente.



Fernando Mendes, comentador dae antigo jogador do Sporting, não se mostrou surpreendido com a destituição de Bruno de Carvalho votada pelos sócios na Assembleia Geral do Sporting, realizada este sábado no Altice Arena, em Lisboa. A votação resultou numa derrota arrasadora para o ex-presidente que não lidou bem com o desfecho.O comentador disse, em declarações aoque não esquece o "bom trabalho" que o ex-presidente leonino fez pelo Sporting, mas considera que este "borrou a pintura toda" prolongando uma saída inevitável que se tornou prejudicial para o clube."Os sócios não o perdoam", afirma Fernando Mendes sobre a forma como Bruno agiu nas últimas semanas. O antigo jogador considera que se Bruno se tivesse demitido e, posteriormente, se tivesse recandidatado, ganhava com toda a certeza. No entanto, o ex-presidente insistiu em permanecer levando o clube a estar no centro da polémica diariamente durante quase dois meses e os sócios "cansaram-se". Quanto à reação de Bruno de Carvalho à "derrota estrondosa", Fernando é incisivo: "Parece uma birra de gaiato".O comentador dadefende que percebe a desilusão e que esta reação, em que o ex-presidente aponta o dedo a várias pessoas, é a resposta de "uma pessoa ferida".Sobre a alegada desistência do clube, expressa numa publicação de Facebook, Fe