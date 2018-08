Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paris Saint-Germain empresta Lo Celso ao Betis

Médio argentino foi emprestado por uma temporada.

O médio argentino Giovani Lo Celso, que alinhava nos franceses do Paris Saint-Germain, foi emprestado ao Betis por uma temporada, anunciou esta sexta-feira o clube espanhol de futebol, no qual alinha o internacional português William Carvalho



Lo Celso, de 22 anos, vai juntar-se à equipa depois de realizar os habituais exames médicos, agendados para a manhã desta sexta-feira.



Giovani Lo Celso foi formado no Rosario Central, do qual se transferiu, em 2017, para os parisienses, tendo disputado 54 jogos e marcado seis golos.