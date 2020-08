Paris SG viaja com 28 futebolistas para estágio de três dias no Algarve

O Paris Saint-Germain, com Mbappé, Verratti e Kurzawa, viajou este sábado para Faro, onde estará em estágio, antes de defrontar a Atalanta na quarta-feira, nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol.

A informação foi avançada pelo campeão francês, que seguiu viagem para Portugal com 28 jogadores e permanecerá no sul do país até terça-feia de manhhã, antes de viajar para Lisboa e treinar ao final do dia no Estádio da Luz.

A equipa parisiense, comandada pelo alemão Thomas Tuchel, disputa os quartos de final da Liga dos Campeões diante da Atalanta, em jogo agendado para quarta-feira, na 'casa' do Benfica, a partir das 20:00.

Nas escolhas para o estágio em Faro, Tuchel optou por incluir Mbappé, que se lesionou num tornozelo, após uma entrada dura, no final da Taça de França (24 de julho), e é um dos jogadores em dúvida.

Em situação parecida estão o italiano Marco Verratti, lesionado já esta semana num gémeo, durante um treino, ou o defesa Layvin Kurzawa, também uma baixa nos últimos dias, com uma lesão muscular na coxa na final da Taça da Liga (31 de julho).

A 'Champions' de 2019/20 foi suspensa em março devido à covid-19 e reformulada para um regresso, com os quartos de final a decorrerem em campo neutro, em Lisboa, a um único jogo, com o Estádio da Luz e o Estádio José Alvalade a serem os palcos.

Dos jogos da segunda mão dos oitavos de final que ainda faltavam disputar, o Lyon, de Anthony Lopes, eliminou a Juventus, de Cristiano Ronaldo na sexta-feira, apesar do triunfo de 2-1 da equipa de Turim, que tinha perdido por 1-0 fora na primeira mão, e o Manchester City eliminou o Real Madrid, com novo 2-1.

Ainda hoje, o FC Barcelona recebe o Nápoles (1-1 na primeira mão) e o Bayern Munique o Chelsea (3-0 no primeiro jogo).

Com presença assegurada nos 'quartos', estão PSG, Atalanta, Manchester City, Lyon, Leipzig e Atlético de Madrid.

Lista de 28 convocados do Paris Saint-Germain para estágio:

- Guarda-redes: Marcin Bulka, Garissone Innocent, Keylor Navas e Sérgio Rico.

- Defesas: Mitchell Bakker, Juan Bernat, Colin Dagba, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Timothée Pembele, Loic Mbe Soh e Thiago Silva.

- Médios: Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes, Kays Ruiz e Marco Verratti.

- Avançados: Choupo-Moting, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo, Kylian Mbappé, Neymar Jr. e Pablo Sarabia.