Particular do Sporting com o Marselha passa a ser de apresentação aos sócios

Por Lusa | 19:12

O Sporting informou esta sexta-feira que o jogo de apresentação da equipa principal aos sócios será afinal no dia 28 de julho, frente ao Marselha, particular que já estava agendado, mas que seria para o Troféu 5 Violinos.

De acordo com o planeamento da pré-temporada do clube, o jogo de apresentação seria em 21 de julho, ainda com adversário a designar, mas passou para 28, perante os franceses, no Estádio José Alvalade.

O duelo já estava agendado para essa data, mas em disputa iria estar o Troféu 5 Violinos, prova que o Sporting habitualmente realiza durante a pré-época.



"O jogo referente ao Troféu 5 Violinos será realizado em data a indicar oportunamente", lê-se no comunicado da SAD 'leonina'.