Peseiro sem medo de começar atrás dos rivais

Técnico volta a treinar o Sporting 13 anos depois. Levou os leões à final da já extinta Taça UEFA, mas acabou despedido na época seguinte.

Por André Ferreira | 01:30

José Peseiro está de regresso ao Sporting 13 anos depois de ter deixado o clube.



O treinador, de 58 anos, não escondeu a felicidade de poder voltar a treinar os leões, mesmo perante o momento conturbado que o clube atravessa. "Partimos atrás, temos de ser sinceros nessa análise. Mas não temos receio disso. Quando começar a época queremos estar mais perto do que é importante. Não é hora de lamentar. É verdade que partimos depois, por tudo isto, por esta instabilidade.



Instabilidade que leva a que eu não saiba que plantel vou ter quando começar a época. Mas isso não nos pode amedrontar ou ser uma base de lamento ou desculpabilização", frisou o treinador natural de Coruche.



Para alcançar o sucesso e "ultrapassar o momento conturbado", José Peseiro quer criar "um clima de serenidade, estabilidade e confiança" e garantiu que não tem medo das eleições (após a destituição de Bruno de Carvalho) do próximo dia 8 de setembro.



"O Sporting demonstrou na última assembleia geral aquilo que define os grandes clubes e as grandes massas associativas: capacidade de escolher em democracia, em consciência e de forma assertiva, creio eu. Vamos ter eleições e vivemos em democracia. Eu tenho um contrato de um ano com outro de opção e tenho noção de que há eleições. Mas o clube não pode parar, os resultados não podem parar, o futebol não pode parar. Não fazia sentido, aquando da discussão do contrato, não ter essa noção temporal da possibilidade de que quem vem não tenha de carregar um contrato de dois ou três anos como se passou com alguém há um mês", realçou o treinador que garantiu que está habituado "a contextos difíceis".



"Tenho ambição e não tenho medos. Não sei dizer se este desafio é mais ou menos difícil do que os outros".



Sousa Cintra assume risco

Sousa Cintra assumiu que Peseiro foi escolha sua. "Foi uma decisão totalmente minha. Se as coisas correrem mal eu assumo total responsabilidade. Não sou figura decorativa e alguém tinha de decidir. Não podia errar na escolha", atirou.



Regresso a Alcochete marcado para terça-feira

José Peseiro vai orientar o primeiro treino na terça-feira, na Academia de Alcochete. É o arranque oficial do Sporting para a temporada 2018/19. O dia marca também o regresso dos jogadores a Alcochete, depois dos trágicos incidentes que marcaram o final da temporada passada.



PORMENORES

Equipa técnica de Peseiro

A equipa técnica de José Peseiro no Sporting será composta por Nuno Presume, Tiago Fernandes, Ricardo Dionísio e Daniel Correia (treinador de guarda-redes).



Filho de Peseiro

Vítor Peseiro, filho do treinador, vai também integrar a equipa técnica como observador. Um papel que tem desempenhado desde 2014/15 na aventura do pai nos Emirados Árabes Unidos, no Sp. Braga, no FC Porto e no V. Guimarães.



Estágio na Suíça

Os leões vão manter o local do estágio da pré-época na Suíça entre 9 e 17 de julho. Estão programados três jogos de preparação com os franceses do Nantes e Nice e os holandeses do PSV Eindhoven.



Apresentação aos sócios

A apresentação aos sócios está agendada para o dia 21 de julho, seguindo-se um jogo com o Sp. Covilhã (25 de julho) e a disputa do Troféu Cinco Violinos, em Alvalade, com o Marselha (28 de julho). No dia 3 de agosto defronta o Brighton em Inglaterra.



Fernando Ferreira volta

José Sousa Cintra desde que assumiu a liderança da SAD do Sporting não perdeu tempo em tomar decisões. Promoveu alterações no corpo clínico dos leões, com Fernando Ferreira a regressar ao clube de Alvalade. "Queria deixar uma palavra aos sportinguistas: tudo farei para pôr o Sporting onde ele merece. Trouxe Fernando Ferreira, antigo diretor clínico do Sporting, para o cargo (esteve nos leões entre 1985 e 2001)", explicou o presidente da SAD durante a apresentação de José Peseiro.



Bruno Fernandes quer ficar bem com o clube

"A minha intenção é ficar bem com o Sporting", disse Bruno Fernandes, médio que rescindiu contrato com os leões, no momento da chegada da seleção nacional ontem ao aeroporto de Lisboa. "Pelos vistos já assinei pelo Benfica. Tudo é possível", ironizou o jovem de 23 anos que é alvo das águias.



Bas Dost no Fenerbahçe

Bas Dost tem praticamente tudo acertado com o Fenerbahçe. O holandês está também a negociar com o Sporting a saída, pelo que o clube turco vai ressarcir os leões pela transferência. Uma verba que deverá ronda os 10 milhões de euros, o mesmo que os leões pagaram pelo atleta.



Sousa Cintra admite nova ida ao mercado

"Sou contra contratar jogadores só por contratar. Têm de ter competência, qualidade e a ambição do Sporting", disse ontem Sousa Cintra na apresentação de José Peseiro, ressalvando que "sem ovos não se pode fazer omeletas".



Elsa Judas ataca Dias Ferreira

Elsa Judas, da antiga Comissão transitória da MAG, lamentou estarem a "transformar o clube num circo de vaidade" e não poupou críticas a Dias Ferreira: "Tenha dignidade Dr. e poupe-se ao ridículo de mais uma candidatura fracassada".



Aposta na formação vai ser uma realidade

Sousa Cintra, presidente da SAD leonina, reiterou ontem a aposta na formação do clube. "Estou a trabalhar para que a Academia volte a ser o orgulho do Sporting. Quero que a próxima Direção encontre um Sporting pujante e a lutar pelo título".



Atl. Madrid atento a William Carvalho

William Carvalho encabeça uma lista de reforços do Atl. Madrid para substituir Gabi, na nova temporada.



Segundo avançou o jornal espanhol 'AS', o médio leonino é um dos jogadores que agradaram a Diego Simeone no confronto entre as duas equipas nos quartos de final da Liga Europa, que acabou com a passagem dos espanhóis.



Além do internacional português figuram na lista Badelj (Fiorentina), Max Meyer (Schalke), Jack Wilshere (Arsenal), Cabaye (Crystal Palace) e Yaya Touré (Manchester City).



Uma lista de jogadores que terminaram contrato esta temporada e podem ser transferidos a custo zero. William Carvalho não terminou o seu vínculo com o Sporting, mas alegou a rescisão de contrato com justa causa, depois da invasão e agressões em Alcochete.



No entanto, sabe o CM, William Carvalho está disposto a retirar o pedido de rescisão de contrato para chegar a um acordo com o Sporting, de forma a que o clube possa ser ressarcido de uma verba em caso de transferência.



O médio, que tinha contrato com os leões até 2020 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, tem vários pretendentes, entre eles o Inter de Milão. Contudo, o acordo que está a tentar com o Sporting visa um encaixe financeiro bem inferior ao da cláusula, ou seja, a rondar os 20 milhões de euros.