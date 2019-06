"Parto-te a boca toda!": Os insultos que valem suspensão de 90 dias a Rúben Amorim

Rúben Amorim foi suspenso por 90 dias e ainda multado em 408 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido a insultos e ameaças à equipa de arbitragem do Amora-Casa Pia, jogo da 16.ª jornada do Campeonato de Portugal. O antigo internacional português era o treinador estagiário dos gansos na altura e é agora punido pelas palavras dirigidas a Hugo Silva."És um car..., filho da p..., o meu 9 sofreu falta e tu nem uma apitaste", pode ler-se no acórdão da decisão divulgada esta sexta-feira. Segundo o mesmo documento, foi expulso pelo árbitro e encostou a cabeça ao mesmo dizendo que "o partia todo", tendo sido agarrado por elementos da sua equipa. No entanto, ofereceu resistência e voltou a fazer ameaças. "Filho da p..., tás f..., parto-te a boca toda, filho da p...", pode ler-se.Mas o caso não fica por aqui. Quando Hugo Silva se dirigia para o balneário, foi intercetado por Rúben Amorim que estava à sua espera e ainda deixou mais 'recados'. "Eu cheguei lá acima, tu não vais passar daqui porque vou acabar com a tua carreira", terá dito.