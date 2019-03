Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passar aos "quartos" da Liga dos Campeões dá mais 10,5 milhões de euros ao FC Porto

Dragões já garantiram nesta época 67,94 milhões de euros.

Por Aureliana Gomes | 01:30

Eliminar a Roma e assegurar a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões garante a entrada de mais 10,5 milhões de euros para os cofres do FC Porto. Uma verba importante a acrescentar aos quase 68 milhões assegurados pelo trabalho já feito.



Em rigor, são 67,94 milhões de euros que a equipa do FC Porto já amealhou na campanha em curso na Champions. Como chegaram os azuis-e-brancos até aqui? Vamos então fazer contas.



A entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, garantida pela conquista da Liga portuguesa, valeu desde logo 15,23 milhões. A esta verba acrescentou-se depois o prémio pela posição no ranking da UEFA nos últimos dez anos. O FC Porto foi sétimo classificado entre os 32 apurados para a fase de grupos, pelo que lhe tocou uma gulosa fatia de mais 28,81 milhões de euros.



Na fase de grupos a equipa de Sérgio Conceição acrescentou 14,4 milhões de euros (cinco vitórias a 2,7 milhões e um empate por 0,9 milhões). O apuramento para os oitavos de final (a fase em que o FC Porto se encontra agora) garantiu mais 9,5 milhões. E assim chegamos ao total de 67,94 milhões. Caso entrem mais 10,5 milhões, o bolo sobe aos 78,44 milhões.



Pensando para a frente, as meias-finais ‘dão’ mais 12 milhões, a final soma 15 e ganhar a prova mais 4 milhões.



Meio por meio de êxito após perder por 2-1

Perder por 2-1, fora de casa, no primeiro jogo de uma eliminatória europeia, não é um cenário novo para o FC Porto. Pelo contrário. Antes do jogo em Roma isso aconteceu em seis ocasiões, sendo que em três delas os dragões deram a volta e noutras três foram eliminados.



Mau tempo condiciona treino do FC Porto

O mau tempo que ontem se fez sentir no Norte do País condicionou a preparação da equipa do FC Porto. Sérgio Conceição deu ordens ao plantel para recolher após uma ligeira corrida num dos relvados do Olival. O trabalho prosseguiu depois dentro de portas.



Árbitro turco Çakir de más memórias

O turco Cüneyt Çakir é o árbitro designado para dirigir o jogo desta noite entre o FC Porto e a Roma. Um mau prenúncio para a equipa lusa, pois com Çakir a apitar os dragões nunca ganharam: derrotas com o Man. City, Leicester e Chelsea e empate com o Shakhtar Donetsk.



"Não é preciso dizer que o jogo é decisivo"

Sérgio Conceição deixou ontem bem claro que não foi preciso dizer aos jogadores que este é um jogo decisivo. "Não é preciso ir descobrir palavras ao baú para os jogadores perceberem que este é um jogo decisivo e que nos pode pôr nos quartos de final", disse o treinador da equipa do FC Porto.



Médio Javier Pastore de fora por ‘castigo’

O médio Javier Pastore não é opção na Roma para o jogo de hoje. A versão oficial que corre em Itália é que o argentino se encontra a recuperar de uma lesão muscular, mas consta que está castigado por ter mostrado desagrado após ter sido suplente na derrota com a Lazio (3-0), no sábado.