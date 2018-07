Patinador medalhado nos Jogos Olímpicos esfaqueado até à morte

O patinador Denis Ten, que ganhou a medalha de bronze olímpica de patinagem artística em 2014, morreu esta quinta-feira após ter sido esfaqueado em Almaty, no Cazaquistão.



O atleta de 25 anos foi levado para o hospital, onde acabou por morrer poucas horas depois. Segundo avança a imprensa russa e cazaque, dois homens estavam a tentar roubar os espelhos do carro de Denis Ten quando tudo aconteceu.



"Como resultado de uma discussão, Denis Ten foi esfaqueado. Foi iniciada uma investigação. Estão a ser tomadas medidas para identificar e deter os suspeitos", explicou o Departamento de Assuntos Internos de Almaty.



Recorde-se que Ten nasceu em Almaty, no Cazaquistão, mas mudou-se para Moscovo aos 10 anos para se aplicar a cem por cento à patinagem artística. Mas conitnuou sempre a representar o seu país natal.

Para além da medalha de bronze olímpica, Denis Ten foi também medalha de prata no Campeonato do Mundo de 2013.





My skating friend, @Tenis_Den, passed away today. He was so kind to everyone and a huge inspiration to me and so many other people. Murdered in the streets of Kazakhstan. Denis, thank you for showing us how to be a champion. Your time with us was way too short. Love you forever.