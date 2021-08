"É um orgulho para mim representar esta Nação": Patrícia Mamona feliz por levar Portugal ao pódio

conquistou a prata no triplo salto, com um histórico registo acima dos 15 metros.

Num só concurso, Patrícia Mamona bateu duas vezes o recorde nacional passando-o para 15,01. A medalha de ouro foi para a

Patrícia Mamona chega ao Aeroporto de Lisboa após ter conquistado este domingo a medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 para Portugal. A atleta portuguesavenezuelana Yulimar Rojas que destruiu o recorde mundial, passando-o para 15,67."Só estou a tentar perceber o que está a acontecer", começou por dizer Patrícia Mamona aos jornalistas à chegada a Portugal. "Esta receção foi espetacular", agradeceu, dizendo que estão ali amigos, colegas, e "uma das pessoas mais importantes" para a sua vida. A atleta deixou ainda "um agradecimento muito especial a todos os portugueses: antes, durante e agora"."É um orgulho para mim representar esta nação", explicou, dizendo, no entando, que sentiu que "podia dar muito mais". "Meti Portugal no pódio. É excecional", rematou.