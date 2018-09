Patrícia Mamona vítima de racismo em discoteca de Lisboa

View this post on Instagram

Quando vês pessoal a entrar de chinelos e sem convite mas (ya vou ser simpática) te tratam de maneira diferente pk tu e os teus black friends bem vestidos e tal não se enquadram ao perfil da LUX (edited) triste mas acontece! Enfim....bye NEXTTT #nãotavaaespera #extremelysad #disrespect #racialprofile #luxfragil #notgoodenergy #byefelicia