Patrícia Sampaio conquista medalha de bronze em -78 kg

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou este domingo a medalha de bronze em -78 kg nos Europeus de Montpellier, em França, ao vencer no combate decisivo a neerlandesa Guusje Steenhuis.

Com este resultado, Portugal fecha o Europeu com duas medalhas, depois da prata de Catarina Costa em -48 kg, conquistada na sexta-feira.

Patrícia Sampaio, de 24 anos, que há muito procurava uma medalha destas, só não teve um caminho perfeito desde que pisou a Sud de France Arena porque, um pouco antes, encontrou a líder mundial do seu peso e grande favorita, a italiana Alice Bellandi, que viria a sagrar-se vice-campeã europeia.



A judoca da Sociedade Filarmónica Guardim Pais sai de Montpellier com três vitórias, a última a dar-lhe o bronze, e uma derrota, naqueles que foram os seus quintos Europeus, após Sófia2022, Lisboa2021, Minsk2019 e Telavive2018.





Diante de Guusje Steenhuis, sexta do mundo e que a tinha derrotado nas meias-finais dos Europeus de 2022, Sampaio dominou o combate do princípio ao fim, primeiro a pontuar para waza-ari aos 54 segundos e depois com ippon, aos 1.58 minutos.Com a medalha garantida, diante de uma adversária que não estava também a 100%, depois de vir tocada numa perna do combate anterior, Sampaio pôde afirmar todo o seu judo, que lhe tem garantido várias medalhas no circuito internacional.Assim que pontuou para ippon e garantiu o bronze, a judoca portuguesa percebeu a importância da conquista há muito esperada -- como uma das maiores promessas da modalidade -, e deixou-se cair no tatami.De mãos no rosto e com um longo suspiro, a portuguesa levou a mão junto ao coração e abraçou o selecionador Marco Morais, que a conhece bem e ainda antes dos Europeus dizia que à judoca talvez faltasse uma medalha num destes grandes eventos.