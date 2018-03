Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patrícia Sampaio conquista ouro na Taça da Europa de juniores

Miguel Alves alcançou a medalha de bronze igualmente em Coimbra.

19:42

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou este domingo a medalha de ouro na Taça da Europa de juniores, a única de Portugal na competição, num dia que fechou também com o bronze de Miguel Alves, em Coimbra.



Na competição, que decorreu Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, Patrícia Sampaio subiu ao mais alto lugar do pódio, após vencer no combate final de -78 kg a italiana Anna Fortunio, por ippon.



Miguel Alves competiu nos -81 kg, categoria em que venceu no duelo decisivo o holandês Coen Van Winden, eliminado com um terceiro castigo ('shido').



As duas medalhas de hoje juntam-se às conquistadas no sábado por Ana Agulhas (-52 kg), Mafalda Ezequiel (-57 kg) e Lucas Catarino (-55 kg), todas de bronze.