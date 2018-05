Patrício e William alvo de tentativa de agressão na garagem do Sporting

Companheiros de equipa tiveram de intervir e evitar o pior.

Rui Patrício e William Carvalho foram alvo de tentativa de agressão por parte de alegados adeptos do Sporting, ao início da madrugada desta segunda-feira, na garagem do Estádio de Alvalade, em Lisboa, apurou o Correio da Manhã. Os intentos saíram gorados aos supostos adeptos leoninos dada a pronta e enérgica intervenção dos companheiros de equipa dos dois campeões europeus de futebol, que abandonaram as instalações do clube já na presença de um forte dispositivo policial, posicionado estrategicamente na rua.

"Eram cerca de 20 indivíduos que terão tentado agredir os capitães" da equipa leonina, afiança a nossa fonte, lembrando que "a PSP não deve ter sido avisada pela segurança do clube da presença dos alegados adeptos no interior da garagem".

Os jogadores sportinguistas, recorde-se, foram escoltados desde o Aeroporto de Figo Maduro, na capital, até às instalações do Sporting, à semelhança do que acontecera no trajeto entre o Estádio dos Barreiros, no Funchal, e o Aeroporto da capital madeirense, onde um grupo de adeptos, destacando-se o ex-chefe da claque Juventude Leonina, Fernando Mendes, interpelou os jogadores, particularmente William Carvalho. A PSP interveio e os ânimos foram serenados.

Os jogadores regressaram a casa debaixo de assobios e sob fortes insultos, tal como sucedera no estádio do Marítimo, onde a derrota (1-2) afastou o Sporting da possibilidade de aceder à Liga dos Campeões e de amealhar mais de 20 milhões de euros. Os leões terminaram a Liga no terceiro lugar, a três pontos do Benfica e a dez do campeão, FC Porto.