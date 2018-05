Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patrício sai do Sporting e Bas Dost só fica sem Bruno

Lágrimas do guarda-redes no final do jogo da Taça foram em jeito de despedida. Capitão sente que não tem condições para continuar.

Por Mário Figueiredo e Tânia Laranjo | 01:30