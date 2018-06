Patrício, William e Podence já rescindiram com o Sporting

Bruno de Carvalho disse esperar um "efeito de bola de neve" com rescisões no plantel.

19:22

Já são três os jogadores do Sporting que apresentaram esta sexta-feira as suas cartas de rescisão, alegando justa causa.E logo os dois capitães, Rui Patrício e William Carvalho, a que se junta o jovem Daniel Podence. Os três são resultado da formação do Sporting e estão no clube há mais de uma década.Patrício apresentou a carta de demissão na manhã desta sexta-feira. A missiva, a que o CM teve acesso , traça um longo historial de episódios que revelam a tensão entre Bruno de Carvalho e o plantel leonino, incluindo as mensagens enviadas por este aos jogadores.À hora de almoço, Bruno de Carvalho admitiu em conferência de imprensa que esperava "um efeito de bola de neve" do pedido de rescisão de Patrício, mas assegurou que os jogadores não tinham razões para alegar justa causa e que as rescisões seriam consideradas nulas.Horas depois, os receios de Bruno de Carvalho confirmaram-se. William Carvalho e Podence também fizeram chegar cartas de rescisão a Alvalade.E mais podem chegar entretanto.