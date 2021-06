Patrocinadores pedem adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Alguns dos maiores patrocinadores dos jogos Olímpicos de Tóquio estão a fazer pressão, de forma discreta, junto da organização para que o evento seja adiado por alguns meses, até que possa ter mais espectadores. O problema é o valor e retorno das campanhas.

Um executivo de um dos patrocinadores terá dito ao Financial Times que não acredita que a proposta "possa surtir uma forte influência nos organizadores porque parecem completamente determinados em começar no dia 24 de julho". Do ponto de vista dos patrocinadores faz mais sentido "segurar os jogos até que mais pessoas estejam vacinadas, o tempo esteja mais fresco e a oposição pública for menor".

Em abril, o Comité Olímpico disse que a decisão de permitir espectadores nos estádios poderia ser tomada no último momento, o que possivelmente se vai arrastar até ao dia 24 de junho.

Segundo o Financial Times, muitos dos patrocinadores consideram que os investimentos feitos nos Jogos Olímpicos são "inúteis" já que muitos planearam campanhas em torno de promoções ou ofertas nos recintos, bem como entretenimento.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio deveria tornar-se no evento desportivo mais bem patrocinado da história, com 3 mil milhões de euros angariados só entre as 47 empresas japonesas que constam na lista de patrocinadores.

Algumas sondagens indicam ainda que cerca de 80% da população japonesa quer cancelar ou adiar os jogos face à situação pandémica que o país atravessa. Neste momento, apenas 11% da população recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19.