Paul Madeley (1945-2018)

Morreu o faz-tudo do futebol britânico.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Começou a jogar no Leeds com 19 anos, logo após a subida do clube à divisão principal em 1964.



O meio campo foi a sua posição inicial, mas durante os 16 anos que esteve ao serviço do clube jogou praticamente em todas as posições.



Foi 24 vezes internacional por Inglaterra onde recusou a braçadeira de capitão.



Durante a sua carreira, que terminou em 1980, ganhou duas vezes o campeonato inglês, a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra.