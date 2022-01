Paulinho apanhado na passagem de ano em Sevilha

Paulinho fez a passagem de ano em Sevilha. O avançado do Sporting surge numa fotografia partilhada nas redes sociais pela discoteca Antique Theatro Sevilla.Na imagem, que tem por protagonistas duas mulheres, o jogador do Sporting aparece em pano de fundo. Aparenta estar descontraído e a fumar shisha, uma espécie de tabaco muito popular em Marrocos e em alguns países do Médio Oriente.Fonte oficial do Sporting disse aoque o local da passagem de ano de Paulinho se trata de um não assunto. Os jogadores do Sporting estavam num período de três dias de folga na passagem de ano, logo Paulinho não violou o regulamento interno.Além do mais, o avançado tinha tido Covid há poucos dias, já no mês de dezembro, logo nunca colocou em risco a sua saúde ou a dos colegas. Por último, a mesma fonte recorda o que Rúben Amorim disse há pouco tempo numa conferência de imprensa, após o caso do jantar de dois jogadores leoninos com colegas de outras equipas, quando garantiu que confiava na postura dos seus jogadores